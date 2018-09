TBMM Başkanı Yıldırım: Ülkemiz geliştikçe bazılarının kıskançlığı artıyor

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 'Ülkemiz büyüyor ve gelişiyor. Ülkemiz büyüdükçe ve geliştikçe de bazılarının kıskançlığı artıyor, husumeti artıyor. Ülkemize ve milletimize zarar vermek için çeşitli hilelere başvuruyorlar.' dedi.



Binali Yıldırım, Kurban Bayramı tatilini geçirmek üzere geldiği baba ocağı Erzincan'ın Refahiye ilçesi Kayı köyündeki Bilgi ve Kültür Evi'nin açılışında yaptığı konuşmada, 6 yıl boyunca memleketin her köşesine hizmet edildiğini söyledi.



Yaptıkları hizmetlere işaret eden Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü:



'Elimizin değmediği, hizmetimizin ulaşmadığı yer kalmadı. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve bütün yol arkadaşlarımız olmak üzere güzel hizmetleri ve işleri memleketimize yapmaya gayret ettik. Elbette daha yapılacak çok işimiz var. Her zaman yapılacak yeni şeyler var. Mevlana'nın dediği gibi 'Dün dünde kaldı cancağazım, bugün yeni bir gün, yeni şeyler söylemek lazım.' Ülkemiz büyüyor ve gelişiyor. Ülkemiz büyüdükçe ve geliştikçe de bazılarının kıskançlığı artıyor, husumeti artıyor. Ülkemize ve milletimize zarar vermek için çeşitli hilelere başvuruyorlar. Siz bunların ne olduğunu benim kadar biliyorsunuz. Bunlar bitmeyecek. Çünkü biz zor bir coğrafyada yaşıyoruz.'



Yıldırım, coğrafyanın kader olduğunu belirterek, 'İbn-i Haldun'un dediği gibi 'Coğrafya kaderdir.' Bu topraklar bizim kaderimiz, bu toprakların bedeli çok yüksek. Onun için burada yaşamanın ve hayatta kalmanın büyük bedeli var. Tarih boyunca bu bedeli ödeyerek bugünlere geldik. Bundan sonra da inşallah sadece ülkemiz için değil bölgemiz ve İslam ümmeti için var gücümüzle çalışıp gayret edeceğiz ve gelecek nesillerin umudu olmaya çalışacağız.' diye konuştu.



'Burada hayatımızın izleri var'



Baba ocağı Kayı köyünde komşuları ve gurbete gidenler için yeni evler yapıldığını anlatan Yıldırım, şunları aktardı:



'Her yıl geçtikçe daha çok köylümüz, komşumuz buralara geliyor ve yerleşiyor. Burası, Cenabıhakk'ın en güzel yarattığı topraklardan bir parça. Temiz havası, sert suyu, mert insanı ile hakikaten nerede olursak olalım burası asla aklımızdan çıkmıyor. Buralar bizim çocukluğumuzun ve hatıralarımızın acı ve güzel günlerimizin geçtiği yerler. Burada hayatımızın izleri var. Bunu bizden sonra gelecek kuşaklara aktarmak ve yaşatmak hepimizin görevi.'



Yıldırım, Bilgi ve Kültür Evi'nin açılışa hazır hale gelmesi için birçok kişi ve kurumun emeğinin olduğunu söyledi.



Bilgi ve Kültür Evi fikrini Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in Erzurum'da çok güzel şekilde yaygınlaştırdığını anlatan Yıldırım, 'Bu projeyi kendisi anlatınca ben de 'Başkanım bundan bir tane doğup büyüdüğüm köye yapılması için yardımcı olur musun?' dedim. O da hiç tereddüt etmedi ve bugün bu eser bu hale geldi. Kendisine desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum.' ifadelerini kullandı.



Yıldırım, bu yapının hayata geçmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederek, şöyle devam etti:



'Buradaki amacımız, bilhassa yaz aylarında İstanbul'dan, Ankara'dan, Avrupa'dan ve Türkiye'nin her tarafından gelen hemşehrilerimiz burada buluşup kaynaşsınlar, bir araya gelsinler. Düğündü, nişandı, sosyal faaliyetti burada yapılsın ve böylece kaynaşma daim olsun. Yavrularımız babalarının, dedelerinin doğduğu bu topraklara yabancılaşmasınlar, amacımız budur. Eğer bu eser bu amaca hizmet edebildiyse bu bizim en büyük mutluluğumuzdur.'



Bilgi ve Kültür Evi dualarla açıldı



Binali Yıldırım, konuşmasının ardından İl Müftüsü Mehmet Emin Çetin'in yaptığı dua sonrası Bilgi ve Kültür Evi'nin açılışını gerçekleştirdi. Yıldırım ve beraberindekiler açılış sonrası Bilgi ve Kültür Evi'ni gezdi.



Açılışa, TBMM Başkanı Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım'ın yanı sıra Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu, Erzincan Vali Vekili Dede Musa Baştürk, Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, AK Parti Sivas Milletvekili Habip Soluk, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve Refahiye Kaymakamı Hatice Bayar Özdemir ve vatandaşlar katıldı. Kaynak : AA