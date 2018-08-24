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Sınır kapılarındaki dönüş yoğunluğu sürüyor

Gurbetçilerin dönüş yoluna geçmesiyle Kapıkule'de 8,5 , Pazarkule'de 4, Hamzabeyli'de 3,5 , İpsala'da 3 ve Dereköy'de 2,5 kilometre araç kuyruğu oluştu.

Yaşam / 24 Ağustos 2018 Cuma 14:13
Sınır kapılarındaki dönüş yoğunluğu sürüyor
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Yıllık izinlerini tamamlayıp dönüş yoluna geçen, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları, Edirne'deki sınır kapılarında yoğunluk oluşturmaya devam ediyor.

Kurban Bayramı'nı da baba ocağında geçiren gurbetçiler, yıllık izinlerinin bitmesiyle yaşadıkları ülkelere dönmek için dönüş yoluna geçti.

Pazartesi iş başına yetişmek için memleketlerinden aynı gün yola çıkan gurbetçiler sınır kapılarında uzun kuyruklar oluşturdu.

En çok yoğunluğun oluştuğu Kapıkule Sınır Kapısı'nda bazı yerlerde 4'erli, 5'erli sıra halinde 8,5 kilometreye ulaşan araç kuyruğu nedeniyle gurbetçiler, uzun süre beklemek zorunda kalıyor.

Öte yandan, araç kuyrukları Pazarkule'de 4, Hamzabeyli'de 3,5 , İpsala'da 3 ve Dereköy'de 2,5 kilometreye ulaştı.

Kapıkule'den saatte 180 - 200 aracın çıkış işleminin yapıldığı öğrenildi.

'Herkes aynı anda yola çıktı'

Almanya'ya dönen Ali Bozca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 11 saattir kuyrukta beklediğini söyledi.

Her yıl aynı sorunun yaşandığını belirten Bozca, 'Aslında herkes aynı anda yola çıktı, biraz hata bizde de vardır. Yurt dışından gelen herkes bayramı yakınlarıyla geçirdikten sonra yola çıktı. Son tatil haftası ve yaşadığımız eyaletlerde pazartesi okullar başlıyor, iş başı yapacak olanlar var. Bu hafta başında herkes varmalı ki kimisi okula kimisi işe gidecek. Herkes aynı anda yola çıkınca yoğunluk oluştu.' diye konuştu.

Almanya'ya dönen Yunus Ceylan da uçak bileti fiyatı yüksek olduğu için vatandaşların araçlarıyla geldiğini ifade etti.

Araçların Bulgar gümrüğünde beklediğini aktaran Ceylan, 'Bulgaristan şu an arama mı yapıyor, kasıt mı yapıyor anlayamadık. Ben gelirken de Sırbistan'dan sonra Bulgaristan'a girerken 11 saat kontağı kapattık hiç hareket etmedik. Bizim kapılarımız iyi çalışıyor. Türkiye'yi çok seviyoruz, tatilimiz de çok güzel geçti.' dedi.

Fransa'ya dönen Hasan Aras, sınır kapılarındaki kuyruklara çere bulunması gerektiğini belirterek, 'Sabaha karşı 04.00'ten beri sırada bekliyorum. Gümrüğe ulaşmama 8 kilometre var, gümrüğün ucu gözükmüyor. Yarın sabaha anca çıkarız biz buradan. Tatilimiz güzel geçti. Kurbanımızı kestik, akrabaları ziyaret ettik ama sonu böyle berbat oldu.' şeklinde konuştu.

Kaynak : AA

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