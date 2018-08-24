Siemens 20 bin kişiyi işten çıkarabilir

Alman dergisi Manager-Magazin, Siemens'in CEO'su Joe Kaeser'in bu ay yatırımcılara yönelik yaptığı bir konuşmaya dayanarak şirketin hayata geçireceği verimlilik politikası sonucu yönetim kademesinde 20 bin kişinin işsiz kalabileceğini iddia etti.



Dergi, Visyon 2020 planı kapsamında Alman devinin yapısını basitleştireceğini, bu süreçten bireysel, finans ve hukuk departmanlarının etkileneceğini de yazdı.

UZMANPARA

