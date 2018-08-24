Rusya'daki zirveden ilk açıklama! 'Türkiye ile görülmemiş seviyede...'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile bu yıl içindeki altıncı buluşmasını gerçekleştiriyor.



İki bakanın Moskova'da bir araya geldiği buluşma öncesinde gazetecilere konuşan Sergey Lavrov, 'Rusya ve Türkiye'nin gündeminde her zaman istişare edilecek konular var. Ticaret, ekonomi alanındaki ilişkiler, insani işbirliği, askeri-teknik işbirliği son derece yoğun ve aktif bir şekilde gelişiyor' dedi.



Ankara ve Moskova arasındaki temasların daha önce görülmemiş seviyeye ulaştığını aktaran Lavrov, Türkiye ve Rusya'nın diğer bakanları arasında da kısa süre içinde görüşmeler yapılacağını söyledi.



Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ise, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rus lider Vladimir Putin'in yakın zamanda bir araya gelebileceğini açıkladı. Çavuşoğlu, 'Şüphesiz dışişleri bakanları olarak bizim işimiz bu tür görüşmelerin hazırlığını yapmak' dedi.



Çavuşoğlu, gün içinde Putin ile de görüşecek.



Rusya'daki temasların ana gündeminde Suriye'deki gelişmeler var. Türkiye ve Rusya, İran ile birlikte iç savaş ülkesinde garantör ülke. Astana sürecini yürüten Ankara, Moskova ve Tahran, Suriye'de dört ayrı noktada çatışmasızlık bölgesi ilan etti.