PKK'ya büyük darbe!

Tunceli kırsalındaki arazi aramasında bulunan bu fotoğraftaki 4 terörist, Mehmet Yakışır PKK'nın sözde Karadeniz yapılanmasının başı, İbrahim Çoban Dersim Saha genel sorumlusu, İsmail Aydemir Dersim Eyalet Komutanı ve örgütün silahlı kanadı HPG'nin Komuta Konsey üyesi, Sedat İncesu ise Dersim eyalet komutanlığı' olarak adlandırdığı Tunceli, Erzincan, Sivas ve Karadeniz bölgesinin 2 numaralı ismiydi. Eren Bülbül ve Ovacık Cumhuriyet Savcısı Murat Uzun ile 48 asker, 20 korucu, 5 polis, 7 öğretmen, 2 kamu görevlisi, toplam 83 şehidin katileriydiler. Mehmetçiğin başarılı operasyonları sonucu son 3 yılda peş peşe etkisiz hale getirildiler. Güvenlik güçlerinin PKK'ya yönelik son dönemdeki kararlı mücadelesi örgüte nefes aldırmıyor. Son 3 yıl içinde gerçekleştirilen iç güvenlik operasyonları ve sınır ötesi harekâtlarla darbe üstüne darbe yiyen örgüt, yurt içindeki eylemleri organize eden 201 önemli ismi de kaybetti. Güvenlik güçlerinin Tunceli kırsalındaki arazi aramasında ele geçirdiği bir fotoğraf da bunun kanıtı oldu. İstihbarat birimlerinin 'Sima tanıma' sistemiyle kimliklerini belirlediği fotoğraftaki 4 teröristin, çeşitli tarihlerde korumalarıyla birlikte ölü ele geçirilen PKK'nın beyin takımındaki teröristler olduğu belirlendi. İşte istihbarat kayıtları ve ifadelerden, 15 yaşındaki Eren Bülbül ile Ovacık Cumhuriyet Savcısı Murat Uzun ile 48 asker, 20 korucu 5 polis, 7 öğretmen, 2 kamu görevlisi, toplam 83 şehidin katilleri olan ve Mehmetçiğin teker teker etkisiz hale getirdiği o azılı teröristler:



- Cudi Zaza kod adlı Mehmet Yakışır: PKK'nın sözde Karadeniz yapılanmasının başında olan terörist 20 yıldır örgütteydi. Trabzon'un Maçka ilçesinde öldürülen 15 yaşındaki Eren Bülbül ile 12 asker ve 2 güvenlik korucusunun şehit edilmesinden sorumluydu. 15 Temmuz 2018'de Gümüşhane- Giresun arasındaki Üçtaş köyünün Sarıtaş yaylasında, yardımcısı Rodi' kod adlı Levent Dayan ile birlikte ölü ele geçirildi.



- Mahir Atakan kod adlı İbrahim Çoban: PKK'nın sözde Dersim Saha Genel Sorumlusu olan terörist, 25 yıldır örgüt içinde yar alıyordu. Ovacık Cumhuriyet Savcısı Murat Uzun ile 21 asker, 9 güvenlik korucusu, 7 öğretmen ve 3 polisin şehit olduğu saldırıları planlayarak bazılarına da bizzat katılmıştı. 11 Ağustos 2018'de Tunceli'de ölü olarak ele geçirildi.



- Baran Dersim kod adlı İsmail Aydemir: Sözde Dersim Eyalet Komutanı ve örgütün silahlı kanadı HPG'nin Komuta Konseyi üyesi olan terörist, 24 yıldır PKK'nın içinde yer alıyordu. 11 asker, 4 güvenlik korucusu ve bir TCDD işçisinin şehit olduğu saldırıları planlayan ve bizzat katılan terörist, 16 Eylül 2015'te Tunceli'nin Ovacık ilçesine bağlı Aslıca köyü kırsalında öldürüldü.



- Ozan Muş kod adlı Sedat İncesu: PKK'nın 'Dersim Eyalet Komutanlığı' olarak adlandırdığı Tunceli, Erzincan, Sivas ve Karadeniz bölgesinin 2 numaralı ismiydi. 21 yıldır örgüt içinde yer alan ve bulunan 4 asker, 5 güvenlik korucusu, 2 polisin şehit olduğu saldırıların emrini vermiş, bazılarına da bizzat katılmıştı. 26 Ekim 2016'da Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında öldürüldü.



PKK'NIN KARADENİZ YAPILANMASINA DARBE



Terör örgütü PKK'nın Karadeniz Bölgesi'nde sansasyonel eylem yapması için gönderdiği 22 kişilik sözde 'Karadeniz Açılım Grubu'na, büyük darbe vuruldu. Operasyonlarda 2'si 'kırmızı kategori'de aranan ve başına 4 milyon lira ödül konulan, 6'sı ise 'gri kategori'de aranıp başına 300 bin lira konulan toplam 15 terörist öldürüldü. 3 terörist teslim olurken, 4 terörist de yaralı ve sağ ele geçirildi. 4 milyon lira ödülle 'kırmızı kategori'de aranan 'Türk Tarık' kod adlı Barış Öner ile 'Sorej' kod adlı İranlı terörist Barış Coşkun, önceki gün Gümüşhane'de ölü ele geçirilmişti.



Kaynak : Sabah