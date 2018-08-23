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Korkunç ölüm! Elektrik tellerine sarılıp...

Adana’da ailesiyle kavga ettiği öne sürülen genç çıktığı elektrik direğinde akıma kapılarak hayatını kaybetti.

3. Sayfa / 23 Ağustos 2018 Perşembe 23:46
Korkunç ölüm! Elektrik tellerine sarılıp...

Olay, Aladağ ilçesi Başpınar Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, ailesiyle kavga ettiği iddia edilen D.Ş., elektrik direğine tırmandı. Durumu gören vatandaşlar olayı sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Çevredeki vatandaşlar şahsı ikna etmeye çalıştığı sırada, D.Ş. elektrik tellerine sarıldı. Elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti.

Cumhuriyet savcısının talimatı ile olay yerine itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri gencin cansız bedenini direkten indirdi. D.Ş'nin cenazesi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaynak : İHA

PolisAdli Tıp KurumuBaşpınar


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