Konya'da fabrikada yangın!

Konya'da bir sanayi sitesindeki mobilya dekorasyon fabrikasında yangın çıktı. Kontrol altına alınan yangında 8 iş yeri zarar gördü.
Konya'da Marangozlar Sanayi'de kereste ve dekorasyon atölyesinde çıkan yangında alevler diğer 7 iş yerine de sıçradı. Bunun üzerine Büyükşehir belediyesine ait yaklaşık 30 itfaiye aracı, 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'na ait araç ve belediyelerin arazözleri ile yangına müdahale edildi. Orman Bakanlığı'na bağlı helikopterle de havadan müdahale yapıldı. Yangın güçlükle kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları ise sürüyor. Müdahale sırasında 5 kişi de dumandan etkilenmeleri sonucu hastaneye kaldırıldı.