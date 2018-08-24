USD (Alış - Satış) : 6,68 - 6,69 EURO (Alış - Satış) : 7,73 - 7,74

HDP’li eski milletvekili Yunanistan’da gözaltında

Hakkında yurtdışına çıkış yasağı bulunan eski HDP milletvekili Leyla Birlik'in Yunanistan'a kaçtığı ve bir polis merkezinde gözaltında tutulduğu öğrenildi.

Güncel / 24 Ağustos 2018 Cuma 10:18
HDP’li eski milletvekili Yunanistan’da gözaltında

İllegal yollardan Yunanistan'a giden eski HDP milletvekili Leyla Birlik, Dedeağaç polis merkezinde gözaltında tutuluyor.

Buradan geri gönderme merkezine yollanması beklenen Birlik'in, sığınma talebinde bulunabileceği ileri sürülüyor.

25 ve 26. dönemde HDP Şırnak Miletvekili olan Birlik hakkında terör örgütü üyeliği, propagandası, halkı kin ve düşmanlığa tahrik, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlarından davalar bulunuyor.

Birlik 4 Ekim 2016'da tutuklanmış, 4 Ocak 2017'de hakkında yurtdışı yasağı konularak serbest bırakılmıştı.

CumhurbaşkanıMilletvekiliTerör ÖrgütüYunanistanSığınma


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

TÜRKİYE’NİN DOSTU VAR MI?

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

TÜRKİYE’DEN NİYE KORKUYORLAR?

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı