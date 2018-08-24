HDP’li eski milletvekili Yunanistan’da gözaltında

İllegal yollardan Yunanistan'a giden eski HDP milletvekili Leyla Birlik, Dedeağaç polis merkezinde gözaltında tutuluyor.



Buradan geri gönderme merkezine yollanması beklenen Birlik'in, sığınma talebinde bulunabileceği ileri sürülüyor.



25 ve 26. dönemde HDP Şırnak Miletvekili olan Birlik hakkında terör örgütü üyeliği, propagandası, halkı kin ve düşmanlığa tahrik, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlarından davalar bulunuyor.



Birlik 4 Ekim 2016'da tutuklanmış, 4 Ocak 2017'de hakkında yurtdışı yasağı konularak serbest bırakılmıştı.