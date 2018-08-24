Halk otobüsünde korku dolu anlar! Kadın yolcu bir anda yere yığılınca...

Edinilen bilgiye göre, Mehmet Y. idaresindeki ŞUTİM-Karaköprü hattında sefer yapan halk otobüsünde bulunan ismi öğrenilemeyen bir kadın yolcu fenalaşarak baygınlık geçirdi. Otobüsteki diğer yolcuların müdahale ettiği kadının kötüleştiğini gören otobüs şoförü, güzergahını değiştirerek kadını yakındaki bir özel hastaneye götürdü. Kadının baygınlık geçirmesi ve sonrasında şoför tarafından hastaneye kaldırılması güvenlik kamerasına yansıdı.



Şoförün davranışı vatandaşlar ve yetkililer tarafından takdir edildi. Kaynak : İHA