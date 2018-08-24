Bayram tatilinin yedinci gününde trafik kazaları 9 can aldı

Kurban Bayramı tatilinin 7. gününde yurdun çeşitli illerinde meydana gelen trafik kazalarında 9 kişi yaşamını yitirdi, 73 kişi yaralandı.



AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin 7'inci gününde Kırşehir, Kayseri, Kahramanmaraş, Muğla, Antalya, Adana, Balıkesir, Kırıkkale, Çorum, Adıyaman, Kütahya, Elazığ, Ordu ve Bursa'da meydana gelen trafik kazalarında 9 kişi öldü, yaralanan 73 kişi hastanelere kaldırıldı.



Böylelikle yollarda trafik yoğunluğunun başladığı 17 Ağustos Cuma günü mesai bitiminden Kurban Bayramı tatilinin yedinci günü saat 16.30'a kadar yurt genelinde şehirler arası ve şehir içi yollar ile kırsal yerleşim birimlerinde meydana gelen trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 112'ye, yaralananların sayısı 671'e yükseldi.



Son 24 saatte meydana gelen trafik kazalarından bazıları



Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde 3 otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.



Balıkesir'in Gönen ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı.



Çorum'un İskilip ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu otomobil sürücüsü ile eşi, 2 çocuğu ve kardeşi yaşamını yitirdi.



Antalya'nın Alanya ilçesinde kamyonetin çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.



Muğla'nın Seydikemer ilçesinde tur otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 26 kişi yaralandı.



Ordu'nun Fatsa ilçesinde minibüsün sulama kanalına devrilmesi sonucu yaralanan 10 kişi tedavi altına alındı.



Adana'da dereye devrilen kamyonetteki 6 kişi yaralandı.



Kırşehir, Kahramanmaraş, Kırıkkale, Adıyaman, Kütahya, Elazığ, Adana ve Bursa'da meydana gelen trafik kazalarında ise 20 kişi yaralandı. Kaynak : AA