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Bayram tatilinin 6. gün bilançosu: 103 ölü

Kurban Bayramı tatilinin altıncı gününde yurdun çeşitli illerinde meydana gelen trafik kazalarında 7 kişi yaşamını yitirdi, 88 kişi yaralandı. Bayram tatili süresince yurt genelindeki kazalarda ölü sayısı 103'e, yaralı sayısı 598'e ulaştı

3. Sayfa / 24 Ağustos 2018 Cuma 01:34
Bayram tatilinin 6. gün bilançosu: 103 ölü

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, dokuz günlük Kurban Bayramı tatilinin altıncı gününde Adana, Uşak, Ordu, Malatya, Kırıkkale, Aydın, İstanbul, Zonguldak, Denizli, Konya, Karaman, Aksaray ve Sivas'ta meydana gelen trafik kazalarında 7 kişi öldü, yaralanan 88 kişi hastanelere kaldırıldı.

Böylelikle yollarda trafik yoğunluğunun başladığı 17 Ağustos Cuma günü mesai bitiminden Kurban Bayramı tatilinin altıncı günü saat 16.30'a kadar yurt genelinde şehirler arası ve şehir içi yollar ile kırsal yerleşim birimlerinde meydana gelen trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 103'e, yaralananların sayısı 598'e yükseldi.

Son 24 saatte meydana gelen trafik kazalarından bazıları

Uşak'ın Banaz ilçesinde pikniğe giden aileyi taşıyan otomobil 100 metrelik uçurumdan gölete yuvarlandı, aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti.

Adana'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine devrilen otomobildeki bir yaşındaki bebek yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de traktör römorkunun devrilmesi sonucu 25 kişi yaralandı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde üç tekerlekli motosiklet ile otomobil çarpıştı, yaralanan 10 kişi tedavi altına alındı.

Aydın'da, Denizli-Aydın karayolu Pınardere üst geçidindeki iki kazada 8 kişi yaralandı. Kaynak : AA

AltınorduPınardere17 AğustosKurban BayramıŞehir İçi


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