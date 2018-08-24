USD (Alış - Satış) : 6,68 - 6,69 EURO (Alış - Satış) : 7,73 - 7,74

Bakan Pakdemirli'den satılmayan kurbanlıklarla ilgili açıklama

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "(Kurbanlıklar) Elde kalan 400 kilogram üzeri canlı erkek sığırı kilogramı 15 liradan, toklu küçükbaşı 14 liradan alacağız." dedi.

Yaşam / 24 Ağustos 2018 Cuma 11:44
Bakan Pakdemirli'den satılmayan kurbanlıklarla ilgili açıklama
Video için tıklayın

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, kurbanlıklarla ilgili, "Elde kalan 400 kilogram üzeri canlı erkek sığırı kilogramı 15 liradan, toklu küçükbaşı 14 liradan alacağız." şeklinde konuştu.

"Bayram boyunca satışları izledik, elde fazla bir stok yok gibi gözüküyor." diyen Pakdemirli, "Benim gördüğüm kadarıyla besicimiz de vatandaşımız da memnun ayrıldı. Bugünden itibaren elinde hayvanı kalan üreticilerimiz Et ve Süt Kurumu'na başvurup canlı hayvanını getirecek ve kilosu üzerinden paralarını peşin olarak alabilecek." ifadelerini kullandı.

TarımOrman BakanıBekir Pakdemirli


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

TÜRKİYE’NİN DOSTU VAR MI?

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

TÜRKİYE’DEN NİYE KORKUYORLAR?

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı