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Adana'da trafik kazaları: 1 ölü, 3 yaralı

Adana'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

3. Sayfa / 23 Ağustos 2018 Perşembe 14:20
Adana'da trafik kazaları: 1 ölü, 3 yaralı

Alınan bilgiye göre, Okan Etçi idaresindeki 01 UZ 738 plakalı otomobil, Adana-Karataş yolunda devrildi.

Otomobilde sıkışan sürücü Etçi ile yanındaki Nafiye Ceren (23), Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Can-Kur ekiplerince kurtarıldı.

Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan yaralılardan Ceren, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Mustafa Ozdev yönetimindeki 33 KBE 46 plakalı otomobil, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolunda, bariyerlere çarptı.

Alev alan otomobildeki sürücü Ozdev ve Metin Yıldırım, yoldan geçen vatandaşlar tarafından araçtan çıkarıldı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak : AA

Büyükşehir Belediyesi112 Acil Servis


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