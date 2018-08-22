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Şırnak'ta öldürülen teröristlerin kimlikleri belli oldu!

Şırnak Bestler-Dereler Kaval Dağı bölgesinde etkisiz hale getirilen 2 teröristin örgütün sözde Botan Halkla İlişkiler Sorumlusu ile yardımcısı olduğu tespit edildi.

3. Sayfa / 22 Ağustos 2018 Çarşamba 22:15
Şırnak'ta öldürülen teröristlerin kimlikleri belli oldu!

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, “20.08.2018 tarihinde ilimiz merkez ilçesi Kaval Dağı bölgesinde etkisiz hale getirilen teröristlerin sözde Botan Saha Halkla ilişkiler sorumlusu Brüsk Cizre kod adlı Yusuf Sungur ve yardımcısı Eşref Batü kod adlı Serbest Gün isimli teröristler olduğu tespit edilmiştir. Bölgede operasyonlara kararlılıkla devam edilmektedir” denildi.

Kaynak : İHA

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