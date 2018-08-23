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Kıyıya ceset vurdu!

Samsun’da denizde kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu.

3. Sayfa / 23 Ağustos 2018 Perşembe 23:12
Kıyıya ceset vurdu!

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesi Yalı Mahallesi Costal mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, denizde yüzen vatandaşlar sahile vurmuş suyun içinde yüzüstü yatar halde ceset buldu. Olay jandarmaya haber verildi.

Olay yerine giden jandarma ekipleri Karadeniz içinde sahile vurmuş ve çürümeye başlayıp beyazlamış ceset ile karşılaştı. Kimliği belirsiz cesedin boynunda zincire takılı haç olduğu tespit edildi. Ceset denizden çıkartılarak otopsi için Adli Tıp Şubesine gönderilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaynak : İHA

Adli TıpJandarmaKaradeniz


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