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Bakan konvoyunda kaza: Yaralılar var

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın konvoyunda görev alan trafik polislerinin içinde olduğu ekip otosu ile koruma araçların karıştığı trafik kazasından 1’i trafik polisi olmak üzere 4 polis yaralandı.

3. Sayfa / 23 Ağustos 2018 Perşembe 01:18
Bakan konvoyunda kaza: Yaralılar var

Kaza,Sanayi Kavşağı alt geçit girişinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre Elazığ'da bir dizi temaslarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elazığ temaslarının ardından havayolu ile Ankara'ya gitmek için Elazığ'dan Malatya'ya hareket etti.

Bakan Koca'nın konvoyunda görev alan trafik polislerinin içinde olduğu ekip otosu ile 2 koruma aracı Malatya kent merkezi sanayi kavşağı girişinde çarpıştı.Kazada 1'i trafik polis olmak üzere 4 polis yaralandı.İhbar üzerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi olay yerine sevk edildi.İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan polisler olay yerine gelen ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle trafiğin bir süre aksadığı alt geçitte kazaya karışan araçların olay yerinde çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Kaynak : İHA

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