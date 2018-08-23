Akdeniz Üniversitesi
Hastanesine kaldırılan genç kızın 4 gün önce beyin ölümü
gerçekleşti. Aile, kızlarının vasiyetini yerine getirerek organlarını bayramın birinci gününde bağışladı. Genç kızın organları 6 hastaya can, 2 hastaya ışık oldu.
'Gözyaşları sel oldu'
Aleyna
Hatun Budanır'ın cansız bedeni Kurban Bayramı'nın üçüncü günü Adli Tıp Kurumu
morgundan baba Şahımerdan Budanır ve akrabaları tarafından alındı. Döşemealtı
Çıplaklı Mahallesi TOKİ Konutlarındaki baba evine getirilen Aleyna
için helallik alındı. Anne Hülya ve kız kardeş
Hilal Budanır, gözyaşlarına boğuldu. Anne Hülya Budanır, gözyaşları içinde kızının tabutuna son kez dokundu. Anne Budanır, 'Kızım ben seni böyle mi görecektim, gelinlikler içinde görmeyi hayal ediyorum, kızım' diye ağladı.
Yapılan dua ve alınan helalliğin ardından TOKİ Camii'nde ikindi namazının ardından cenaze
töreni düzenlendi.
Cenaze namazına Büyükşehir Belediyesi
Başkan Vekili Ruhi Beşiktaş
, Budanır ailesi, Aleyna
Hatun Budanır'ın okul arkadaşları ve Aleyna'nın kalbinin nakledildiği 25 yaşındaki Burak Zeybek'in babası Ali Zeybek de katıldı.
Kılınan cenaze namazı
sonrası Aleyna
Hatun Budanır'ın cenazesi Yığmalar Mezarlığı'nda toprağa verildi.