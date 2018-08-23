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8 kişiye umut olan Aleyna son yolculuğuna uğurlandı!

Antalya’da, eğitim hayallerini gerçekleştirebilmek amacıyla çalıştığı çamaşırhaneden eve dönerken geçirdiği trafik kazasında beyin ölümü gerçekleşen ve ailesince bayramın birinci günü organları bağışlanan 17 yaşındaki lise öğrencisi Aleyna Hatun Budanır’ın cenazesi defnedildi. Genç kız vasiyetiyle 6 hastaya can, 2 hastaya ışık oldu.

Yaşam / 23 Ağustos 2018 Perşembe 17:46
8 kişiye umut olan Aleyna son yolculuğuna uğurlandı!
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Döşemealtı ilçesi Çıplaklı Mahallesi'nde 16 Ağustos'ta Antalya-Burdur karayolundaki tali yoldan karşıya geçmek isteyen lise öğrencisi 17 yaşındaki Aleyna Hatun Budanır'a H.K. idaresindeki otomobil çarptı. 


Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırılan genç kızın 4 gün önce beyin ölümü gerçekleşti. Aile, kızlarının vasiyetini yerine getirerek organlarını bayramın birinci gününde bağışladı. Genç kızın organları 6 hastaya can, 2 hastaya ışık oldu.

'Gözyaşları sel oldu'

Aleyna Hatun Budanır'ın cansız bedeni Kurban Bayramı'nın üçüncü günü Adli Tıp Kurumu morgundan baba Şahımerdan Budanır ve akrabaları tarafından alındı. Döşemealtı Çıplaklı Mahallesi TOKİ Konutlarındaki baba evine getirilen Aleyna için helallik alındı. Anne Hülya ve kız kardeş Hilal Budanır, gözyaşlarına boğuldu. Anne Hülya Budanır, gözyaşları içinde kızının tabutuna son kez dokundu. Anne Budanır, 'Kızım ben seni böyle mi görecektim, gelinlikler içinde görmeyi hayal ediyorum, kızım' diye ağladı.



Yapılan dua ve alınan helalliğin ardından TOKİ Camii'nde ikindi namazının ardından cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze namazına Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ruhi Beşiktaş, Budanır ailesi, Aleyna Hatun Budanır'ın okul arkadaşları ve Aleyna'nın kalbinin nakledildiği 25 yaşındaki Burak Zeybek'in babası Ali Zeybek de katıldı.

Kılınan cenaze namazı sonrası Aleyna Hatun Budanır'ın cenazesi Yığmalar Mezarlığı'nda toprağa verildi.
 
Kaynak : İHA

Büyükşehir BelediyesiBeyin ÖlümüLise ÖğrencisiAdli Tıp KurumuAkdeniz Üniversitesi


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