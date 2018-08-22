"Yunan yargısı skandal bir karara imza attı"

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 'Yunanistan Danıştayı, 15 Temmuz hain darbe girişiminin faillerinden Süleyman Özkaynakçı'ya iltica hakkı tanınmasına Yunanistan Hükümeti'nin itirazını reddederek skandal bir karara daha imza atmıştır.' ifadesine yer verildi.



Yunanistan Danıştayının bu kararının Yunanistan'ın terörle mücadele konusundaki uluslararası yükümlülüklerine aykırı olduğu vurgulanan açıklamada, kararın ayrıca 1951 tarihli Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin Cenevre Sözleşmesi'nin de ihlali niteliğinde olduğu belirtildi.



Açıklamada, 'Yunanistan, darbeci hainlerin iadesini defalarca reddederek Türk milletinin vicdanını yaralayan bu tür kararlara zemin hazırlamıştır. Yunan makamları, uluslararası yükümlülüklerini dahi çiğneyecek kadar hukuk anlayışından yoksun yargı mekanizmalarına sığınarak darbeciler için ülkelerinin güvenli liman olmasına daha fazla müsaade etmemelidir.' değerlendirmesinde bulunuldu.



Yunan yargısından 8 darbeciye ilişkin karar AK Parti'den Yunanistan'ın skandal kararına tepki Kaynak : AA