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Venezuela 7.3 ile sallandı

Venezuela’da dün gece meydana gelen ve ülkenin kuzeydoğu sahillerini etkileyen 7.3 büyüklüğündeki deprem büyük korku yaşattı.

Dünya / 22 Ağustos 2018 Çarşamba 16:15
Venezuela 7.3 ile sallandı

Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), Venezuela’nın kuzey bölgesinde dün gece yerin yaklaşık 123 kilometre derinliğinde 7.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Açıklamada, depremin 1900 yılından bu yana ülkede yaşanan en şiddetli deprem olduğu belirtildi. Depremden etkilenen Cumana şehrindeki marketlerin raflarının döküldüğü, binalarda küçük hasar meydana geldiği ve bazı bölgelerde elektrik kesintileri yaşandığı öğrenildi. Venezuela İçişleri Bakanı Nestor Reverol, depremde can kaybı yaşanmadığını ancak maddi hasar meydana geldiğini ifade etti.

Karakas şehir merkezinde henüz bitmemiş bir gökdelenin inşaat parçalarının sarsıntı nedeniyle caddeye düştüğü, bu nedenle yolun geçici olarak trafiğe kapatıldığı belirtildi.

Sosyal medyada deprem anına ilişkin paylaşılan görüntülerde, bölge sakinlerinin deprem sırasında çığlık atarak sokaklara döküldüğü ve büyük korku yaşandığı görülüyor.

Depremin ayrıca Trinidad ve Tobago, Guyana, Barbados ve Grenada’da da hissedildiği belirtildi.

Kaynak : İHA

Amerika Birleşik DevletleriBarbadosTrinidad ve TobagoVenezuelaİçişleri Bakanı


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