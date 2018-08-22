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Samsun'daki korkunç kazada ölü sayısı giderek artıyor!

Samsun’da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ölü sayısı 5’e çıkarken, ağır yaralanan 3 kişinin ise tedavisi devam ediyor.

3. Sayfa / 22 Ağustos 2018 Çarşamba 19:37
Samsun'daki korkunç kazada ölü sayısı giderek artıyor!
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Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesi Çarşamba Salıpazarı karayolu 5. kilometresinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Barış Çörtük (24) idaresindeki 34 MJR 13 plakalı otomobil, Ferhat Bal idaresindeki 34 RJM 12 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü Barış Çörtük ile Selin Keskin (24), Hasan Basri Çakır (70) ile 4 aylık Ayaz Çörtük adlı bebek hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü Ferhat Bal ile Bekir Sarı, Birsen Bal ve Nurten Gökçeoğlu yaralandı.

Yaralılar, 112 acil servis ekipleri tarafından ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çarşamba Devlet Hastanesinden Gazi Devlet Hastanesine sevk edilen yaralılardan Nurten Gökçeoğlu yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Nurten Gökçeoğlu'nun da ölümüyle kazada öle sayısı 5'e çıkmış oldu.






Kaynak : İHA

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