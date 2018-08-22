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Samsun'da silahlı kavga: 3 ölü!

Çarşamba ilçesinde çıkan silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

3. Sayfa / 22 Ağustos 2018 Çarşamba 15:23
Samsun'da silahlı kavga: 3 ölü!
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Samsun'un Çarşamba ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Hürriyet Mahallesi'nde eski ilkokul binasının bahçesinde düzenlenen 8. Hürriyet Balık Festivali'nde iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine gruptakilerden biri, etrafa silahla ateş açtı.

Olayda ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaynak : AA

Hürriyet MahallesiBalık FestivaliSağlık EkibiJandarma


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