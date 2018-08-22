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Meteoroloji'den 3 ilde yağış uyarısı

Meteoroloji genel müdürlüğü Karadeniz için yağış yarısında bulundu. Yapılan son değerlendirmelere göre, Trabzon'un doğusu, Rize çevreleri ve Artvin'in kıyı kesiminde yerel olarak kuvvetli yağış bekleniyor.

Güncel / 22 Ağustos 2018 Çarşamba 09:51
Meteoroloji'den 3 ilde yağış uyarısı

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta hava durumu bugün şöyle:

Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Kütahya, Bilecik, Eskişehir, Ankara'nın kuzeybatı kesimleri, Bolu'nun güney kesimleri, Ordu, Tokat, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Trabzon'un doğusu, Rize çevreleri ve Artvin'in kıyı kesiminde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'da yer yer kuvvetlice (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra kuzeybatı kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 32

İzmir: Az bulutlu ve açık, zamanla doğusu parçalı bulutlu 33

Adana: Parçalı ve az bulutlu 35

Bursa: Parçalı ve az bulutlu 33

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 32

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 27

Erzurum: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39

Hava DurumuDoğu KaradenizEskişehirGüneydoğu Anadolu


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