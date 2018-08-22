Kurban iskeletiyle hatıra fotoğrafı!

Ankara'nın Polatılı ilçesine bağlı Karapınar Mahallesi'nde yaşayan İlkay Algen, Kurban ibadeti için kestiği büyükbaş hayvanın etlerini ayırdıktan sonra kemikleri birleştirerek, iskeleti yeniden kurdu.



Hayvanın kemiklerine bir maket görünümü veren Algen, daha sonra iskeletin yanına geçip hatıra fotoğrafı çekindi.



Sosyal medyada paylaşılan fotoğraf tıklanma rekoru kırarken, bu görüntü bazı vatandaşların tepkisini çekti. Hayvanın bütün etleri temizledikten sonra böyle bir şey yaptığını belirten İlkay Algen, fotoğraf çekildikten sonra kemikleri gömdüğünü belirtti.





Kaynak : İHA