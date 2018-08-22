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Kırşehir'de otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Kırşehir’de otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

3. Sayfa / 22 Ağustos 2018 Çarşamba 15:09
Kırşehir'de otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Kırşehir'den Kayseri istikametine gitmekte olan T.K. yönetimindeki 06 YB 044 plakalı otomobil, Mucur ilçesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Şarampole devrilen otomobildeki Nazik Kaygusuz olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü T.K., H.K. ve H.K. yaralandı. Yaralılar, Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Nazik Kaygusuz'un cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna konuldu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaynak : İHA

Ahi Evran ÜniversitesiDireksiyonHastane


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