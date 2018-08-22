Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde güvenlik güçleri ile bölücü terör örgütü mensupları arasında çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre 2 terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin terörden arananlar listesinde kırmızı kategorideki PKK'lı Barış Öner olduğu belirlendi.



Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, ilçenin Yeşilköy kırsalında terörle mücadele kapsamında arama tarama faaliyetlerini sürdüren güvenlik güçleri, bir grup terörist ile sıcak temas sağladı.



Çıkan çatışmada ilk bilgilere göre 2 terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerin kimlik tespit çalışmaları devam ediyor.



Güvenlik güçleri bölgedeki operasyonlarını havadan ve karadan sürdürüyor.













