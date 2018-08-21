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Erdoğan'dan üç lidere telefon

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayramın birinci gününde, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzetbegoviç ve Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi ile telefonda görüştü.

Güncel / 21 Ağustos 2018 Salı 21:45
Erdoğan'dan üç lidere telefon

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayramın birinci gününde, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzetbegoviç ve Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi ile telefonda görüştü.

Tebrikleşme amacıyla gerçekleşen görüşmelerde, Kurban Bayramı'nın başta İslam dünyası olmak üzere tüm insanlık için hayırlara vesile olması dileğinde bulunulduğu belirtildi.

Katar EmiriCumhurbaşkanıDevlet BaşkanlığıBosna HersekRecep Tayyip Erdoğan


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