USD (Alış - Satış) : 6,68 - 6,69 EURO (Alış - Satış) : 7,73 - 7,74

Balık festivali kan gölüne döndü: 2 ölü, 3 yaralı

Samsun’da düzenlenen balık festivalinde silahlı saldırıya uğrayan 2 kadın hayatını kaybederken, 3 kadın da yaralandı.

3. Sayfa / 22 Ağustos 2018 Çarşamba 19:17
Balık festivali kan gölüne döndü: 2 ölü, 3 yaralı
Video için tıklayın

Olay, Samsun’un Çarşamba ilçesi Hürriyet Mahallesi’nde meydana geldi. 


Edinilen bilgiye göre, bir okul bahçesinde düzenlenen balık festivalinde, silahlı saldırıya uğrayan Türkan Güneştaş (47) ve gelini Ayşegül Güneştaş (27) olay yerinde hayatlarını kaybederken, Hüriyet Güneştaş (70), Nurcan Bülbül (50) ve Yeter Tuğhan (41) yaralandı.

Yaralılar, 112 acil servis ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınarak ilk müdahalelerinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Silahlı saldırıyı düzenlediği iddia edilen A.U. olaydan sonra kaçtı.

Ölen kadınların cenazeleri otopsi için Çarşamba Devlet Hastanesine morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kaynak : İHA

Polis EkipleriSilahlı Saldırı112 Acil ServisFestivalSağlık Ekipleri


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

TÜRKİYE’NİN DOSTU VAR MI?

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

TÜRKİYE’DEN NİYE KORKUYORLAR?

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı