Edinilen bilgiye göre, bir okul bahçesinde düzenlenen balık festivalinde, silahlı saldırıya uğrayan Türkan Güneştaş (47) ve gelini Ayşegül Güneştaş (27) olay yerinde hayatlarını kaybederken, Hüriyet Güneştaş (70), Nurcan Bülbül (50) ve Yeter Tuğhan (41) yaralandı.
Yaralılar, 112 acil servis
ekipleri tarafından Çarşamba
Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınarak ilk müdahalelerinin ardından Samsun
Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Silahlı saldırıyı düzenlediği iddia edilen A.U. olaydan sonra kaçtı.
Ölen kadınların cenazeleri otopsi için Çarşamba
Devlet Hastanesine morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.