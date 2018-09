Bahçeli'den Yunanistan'a 9 Eylül göndermesi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Genel Merkezi'nde partililerle tek tek bayramlaştı. Bayramlaşma sonrası partililere seslenen Bahçeli, tüm vatandaşların ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutladığını belirtti.



Türkiye'nin Kurban Bayramı'nı siyasi, sosyal ve ekonomik yönden önemli gelişmeler altında idrak ettiğini ifade eden Bahçeli, 'Onun için millet olarak hangi siyasi partiden olursak olalım bu bayramı anlamlandırmalı, bayramın kardeşliği etrafında bütünleşmeliyiz ve Türkiye'nin varlığını ve bekasını koruyacak bir anlayışta birlikte olmalıyız. Çünkü, Türkiye'nin buna ihtiyacı var. Bir an düşünebiliyor musunuz, 8 tane 15 Temmuz darbecisi bir vesileyle Yunanistan'a kaçıyor, komşu bir ülke olmasına rağmen darbeciler üzerindeki iltica kararlarını gerçekleştirmiş oluyor. ABD, bir papazın etrafında dönüyor ve Türkiye'yi büyük yönüyle tehdit altına alıyor, ekonomik yönden, siyasi yönden kuşatmaya çalışıyor' diye konuştu.



'ABD, DARBECİ YOLDAŞLARINI KURTARMAK İÇİN BUNU YAPIYOR'



Bahçeli, konuşmasını şöyle sürdürdü:



'Bütün bunları göz önüne aldığımız vakit iki konu üzerinde dikkatlice durmak gerekiyor. FETÖ terör örgütü, PKK ve DEAŞ. Bu üç Türkiye'ye musallat olmuş yıllardan beri var olan terör örgütleri görülüyor ki küresel güçlerin özel himayesi altındadır. Bir papaz uğruna Türkiye ile ilişkilerini, dostluk anlayışını yok farz edecek bir hataya düşen Trump'ın kafasında acaba ne vardır? Bunu iyi anlamalıyız. Bu bir papaz meselesi değildir. Türkiye'ye darbe teşebbüsünün arka planı olan ABD, darbeci yoldaşlarını kurtarmak için bunu yapıyor. Şu an ABD'de kaçak olarak bulunan ve önümüzdeki günlerde vatandaşlık hakkı verilerek Türkiye'nin yargılamasından kurtarmaya çalıştığı 200'e yakın vatan haini vardır. Bunları unutmamak lazım. Bütün bunları dikkate aldığımız vakit Türkiye'de her parti, partiler arasındaki siyasi rekabeti bir kenara bırakıp bayramı ve bayramlaşmayı vesile sayarak Türkiye'nin milli şuur etrafında milli bekasını koruyabilecek bir anlayışa sahip olmalıdır.'



'9 EYLÜL'Ü HATIRLAR HALE GELMEMESİNİ TEMENNİ EDERİM'



Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Bahçeli, Yunanistan'ın FETÖ'cü darbeci askerlere iltica hakkı verme kararına ilişkin, 'Yunanistan'a yakışmayan bir tavırdır. Yunanistan'ın bu tür davranışlarla bir gün 9 Eylül'ü hatırlar hale gelmemesini temenni ederim' dedi.



