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Asansörde genç kadına biber gazı sıkarak...

Antalya'da Rus turisti gasbettiği öne sürülen şüpheli yakalandı.

3. Sayfa / 22 Ağustos 2018 Çarşamba 18:46
Asansörde genç kadına biber gazı sıkarak...

Alınan bilgiye göre, Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi'nde Rus turist Katerina Gürlersan, marketten alışveriş yaptıktan sonra dairesine çıkmak için asansöre bindi.

Bu sırada asansörün kapısını açan şüpheli Hüseyin G. (25), Gürlersan'ın yüzüne biber gazı sıkarak çantasını gasbetti.



İhbar üzerine olay yerine gelen Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu şüpheli Hüseyin G'yi yakınlarda bulunan bir pastanede gözaltına aldı.

Şüphelinin gasbettiği çanta ise pastaneden aldığı poşetin içinde bulundu.

Hüseyin G'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak : AA

Emniyet MüdürlüğüAntalyaBiber GazıAlışveriş


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