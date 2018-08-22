AK Parti'den Yunanistan'ın skandal kararına tepki

Yunanistan'ın darbeci askerlerden Süleyman Kaynakçı'ya iltica hakkı vermesine AK Parti'den tepki geldi. Parti Sözcüsü Çelik, 'Yunanistan'da yargı makamlarının darbecileri himaye eden kararlara imza atması, hukukun bir kenara bırakıldığını gösteriyor' dedi.



Yunan yargısının 'darbecileri himaye eden skandal bir karara' imza attığını belirten Çelik, 'Yunan yargısı verdiği kararla Türkiye düşmanlarından yana tavır aldı. Bu, teröre destek vermekten daha ağır ve utanç verici bir tutumdur.



Darbecilere karşı mücadele terörle mücadele gibi ilkelerle yürütülmelidir. Terörle mücadelede çifte standartlarla davranmak teröre destek vermektir. Darbecileri himaye eden yargı kararları da darbeye destek vermek anlamına gelmektedir.



Teröre karşı verdiğimiz mücadelede olduğu gibi, darbecilere karşı da kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu mücadele sırasında teröristlere silah vererek destek olanları ve darbecileri yargı kararları ile himaye edenleri asla unutmayacağız. ' ifadelerini kullandı.



Yunan yargısından 8 darbeciye ilişkin karar