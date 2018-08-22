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12 ay boyunca seks kölesi yapılmıştı! Flaş gelişme

2014’te DEAŞ militanları tarafından Irak’taki köyünden kaçırılıp seks kölesi yapılan Ezidi aktivist Nadia Murad, Almanya’da hayatının aşkını buldu.

Dünya / 22 Ağustos 2018 Çarşamba 11:14
12 ay boyunca seks kölesi yapılmıştı! Flaş gelişme

Vatan gazetesinin haberine göre, Nadi Murad 12 ay süren kabus sonunda Musul'da Irak ordusu tarafından kurtarıldıktan sonra köyüne dönmüş ve törenle karşılanmıştı. Irak'ın kuzeybatısında kaçırılan 7.000 kadın ve kızdan biri olan Murad, 2014'te Sincar yakınlarındaki Koço'da yaşıyordu.

400 bin Ezidi'nin yaşadığı bölgede kaçırılanlar arasında yer alan Murad, aylarca militanlar tarafından Musul'da tecavüz ve işkenceye maruz kaldı. Özgürlüğüne kavuştuktan sonra Nobel Barış Ödülü'ne aday olan Murad, George Clooney'in eşi Amal Clooney ile BM'de yaşadıklarını anlatmış, bir kitap yazmış ve BM İyi Niyet Elçisi olmuştu.



23 yaşındaki genç kız halen Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi'ne (UNODC) çalışıyor ve insan ticareti mağdurlarının sorunları ile ilgileniyor. BM, bu görevin ilk kez vahşet mağduru bir kişiye verildiğini açıklamıştı. Nadia ailesiyle birlikte Almanya'ya yerleştikten sonra burada hayatının aşkını da buldu.

ABD ordusunda tercüman olarak çalışan ve genç kızın yeniden hayata dönmesinde büyük rol oynadığı belirtilen Abid Shamdeen ile hayatını birleştirme kararı alan Nadia nişanlandı.

Genç KızNobelBirleşmiş MilletlerIrakİnsan Ticareti


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