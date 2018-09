Ünlü iş adamı Sedat Peker'den tırlar dolusu kurban bağışı

Ünlü iş Adamı Sedat Peker her bayram olduğu gibi bu bayramda da ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere binlerce adet kurban bağışı yaptı.



Kırklareli, Tekirdağ, Bolu gibi hayvancılığın yoğun olduğu bölgelerden temin edilen kurbanlık hayvanlar tırlara yüklenerek Türkiye'nin çeşitli şehirlerine gönderildi.



Kurbanlıklar İstanbul, Rize, Adapazarı başta olmak üzere Türkiye'nin bir çok şehirindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.







''Çocukluk Hayallerimi Gerçekleştiriyorum''



Konuyla ilgili sosyal medya hesaplarından bir açıklama da yapan Peker; '' Öncelikle Türk- İslam Coğrafyasında yaşayan tüm müslümanların (Ancak emperyalist güçlerin önünde eğilmeyen, haşa onlara secde etmeyenlerin...) Mübarek Kurban Bayramlarını kutluyorum.



Yaşadığımız bu zor günlerde nasıl davranışlar içinde olmamız gerektiğini çocukluğumda yaşadığım bir anımı sizlerle paylaşarak anlatmak isterim. 11 yaşındayken oturduğumuz ev mezarlığa çok yakındı. Bu sebeple mahalledeki birçok arkadaşımız bayramda mezarlık ziyaretine gelenlerden harçlık almak amacıyla mezar çapalamaya giderdi. Bizden önce mahalleye taşınmış olan bütün çocukların ağzında kel diye tanınan ancak ismini bilmedikleri bir adamın sohbeti vardı. Bayramlarda mutlaka yakınlarının mezarına ziyarete gelip, çocuklara çikolata ve para dağıtıp ayrıca da ihtiyacı olanlar için de mezarlıkta 4-5 tane koyun kestirip dağıttığını söylerlerdi. Ben de arkadaşlarımla beraber mezarlığa gider, kel diye bahsedilen adamın gelmesini beklerdim.



Tüm samimiyetimle söylemek isterimki amacım bahsi geçen kişinin dağıttığı hediyelerden almak değildi. Mahalledeki çocuklar arasında masal kahramanı olarak anlatılan bu kişiyi görmek istiyordum. Hangi gün geleceği bilinmediği için sıkılmamak adına bende ziyaretçisi olmayan, uzun yıllardır ziyaret edilmemiş mezarlıkların üzerindeki otları keserek, bakımlarını yapıp ruhlarına dua ediyordum. Zannederimki annem çağırdığı için bir süreliğine eve gitmiştim. Döndüğümde ise kel diye anılan kişinin geldiğini, çocuklara para ve çikolata dağıttığını ayrıca da fakirlere verilmek üzere 5 adette koyun getirdiğini öğrendim.



O gün yaşadığım üzüntüyü hiç bir zaman unutmamam. Ancak bu yaşıma kadar neredeyse her gün kendisiyle beraber hayatıma olumlu yönde etki eden 3 kişiye mutlaka dua ettim. Çocukluk yaşlarında yaptıklarıyla hayatıma etki eden kel lakaplı kişinin haricindeki diğer iki kişiyle ilgili de inşallah başka paylaşımlarımda mutlaka bahsedeceğim. Yukarıda anlattığım satırlardaki bu hatıram, paylaştığım resmimde de gördüğünüz gibi her bayram ülkemizin çeşitli yerlerine çocuk uzun yıllardır binlerce kurbanlık yollayıp ihtiyaç sahiplerini mutlu edebilmemin bilinç altımda zeminini hazırlamıştır.'' ifadelerini kullandı.