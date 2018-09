Beytüşşebap ve Şırnak'taki ziyaretlerinin ardından karayolu ile Cizre'ye geçen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve beraberindeki heyet Cizre Kaymakamlığı tarafından öğretmen evinde düzenlenen bayramlaşma programına katılarak vatandaşlarla bayramlaştı.



Bakan Soylu, bayramlaşma törenine katılan herkesle tek tek selamlaşıp, bayramlarını kutladı. Burada vatandaşlara hitaben konuşan İçişleri Bakanı Soylu, 'Türkiye milletle yeni bir adım attı, attığı adım açık ve net. Artık eski Türkiye'nin ülkemizi tıkatan bizi birbirimize düşüren, ülkemizin yarınlarını ümitsizliğe döndürmeye çalışan ve biz ne yapacağız sorusunu sürekli bizim zihinlerimizde oluşturan bir anlayıştan şimdi daha rahat karar verebileceğimiz, daha demokratik karar verebileceğimiz ve ilk adımlarını da milletimizin lehinde gördüğümüz bir sisteme adım attık. İnanıyoruz ki bu sistem memleketimizin hayrına olacaktır. Şimdi Şırnak-Cizre yolundan geldik. Hepimizin yıllardır hayaliydi. Hepimizin ne zaman bitecek dediğimiz bu yol muhteşem olmuş. Cizre'ye girerken yeni yapılan konutları gördük. Muhteşem bir şehir oluşmuş, çok modern ve çok güzel bir şehir. Şırnak'ın neredeyse tamamında 11 bine yakın konut yapılmış bu da devletin gücünü ortaya koyuyor' diye konuştu.



'TERÖRÜ SİLERKEN İNŞAYI VE MİLLETİN RUHUNU UNUTMUYORUZ'



Bakan Soylu, bir yandan terörü silerken diğer yandan terörün yıktıklarını inşa ettiklerini ve bunu yaparken de milletin ruhunu incitmediklerini söyledi.



Soylu, 'Birileri buraların hakimi biziz, biz sizi huzursuzlukla karşı karşıya bırakacağız dedikçe devlet ve millet dayanışmasıyla, millet ve devletin ortaya koyduğu irade ile devletimizin kararlıkları ile silip süpürüyoruz. Silip süpürürken imar ve inşayı, milletimizin ruhunu, birlik ve beraberliğimizi unutmuyoruz. Sildiğimiz, süpürdüğümüz terördür ve onların çocuklarımıza olan musallat anlayışıdır. Onların buraların huzurunu bozma anlayışıdır. Onların şuradaki iş adamlarımıza, bir taraftan esnafımıza, bir taraftan yarın büyüyecek doktor, mühendis, öğretmen, avukat olacak çocuklarımızın geleceğini engelleme konusunda ortaya koymuş oldukları bu anlayıştır. Büyük bir bölümünü bitirdik. Geçen gün açıkladım. Türkiye'nin içerisinde 790 terörist kaldı. Allah'ımıza şükürler olsun sınırlarımızı şimdi de daha kavi tutuyoruz. Mücadelemizi daha kavi yapıyoruz, teknolojimizi yükseltiyoruz. Bir tek şey için bugün size Doğu ve Güneydoğu'da huzur var dersem kimse yok demez. Bugün Doğu ve Güneydoğu'da huzur var. Van'da, Cizre'de, Şırnak'ta ve Diyarbakır'da da huzur var. Bu huzuru ortadan kaldırmak isteyenlere müsaade etmeyelim. Huzurumuza, çocuklarımızın geleceğine sahip çıkalım. Biz yarın insanlarımızın kimlikleriyle sorgulanacağı bir Türkiye değil tam tersine herkesin hür ve özgür olduğu bir Türkiye, herkesin demokrasi içinde rahat bir şekilde kendisini ifade edebildiği bir Türkiye istiyoruz. Ama dinini inancını imanını geleneğini ata sevgisini baba ve anne sevgisini rahat bir şekilde kucaklayabileceği bir Türkiye'yi bugün etrafındaki coğrafyaya güven veren bir Türkiye ile olur. Suriye'sinden Irak'ına, İran'ından Yemen'ine, Fas'ına Tunus'una kadar herkesin ümitle baktığı bir Türkiye var. Türkiye'nin bu halini Türkiye'den almak isteyenlere hep birlikte müsaade etmeyelim. Çok sıkıntılı dönemlerden geçtiniz' şeklinde konuştu.



'OYUNUZLA BU MEMLEKETİ BÖLMEYE ÇALIŞANLARA MÜSAADE ETMEYİN'



Bakan Soylu, vatandaşların oyunu kullanırken dikkat etmesi gerektiğini belirterek, oyun çok kıymetli bir silah olduğuna işaret etti. Bakan Soylu, 'Tercihler kullanıldı. PKK'nın siyasi oyuncağı olan sözde siyasi bir partiye tercihlerde bulunuldu. Şurada çok kısa bir süre içerisinde onların yıllardan beri yapmadıklarını devletin ve milletin vermiş olduğu tahsisatı terör örgütüne aktardıkları paralarla şuralarda çocuklarımıza, vatandaşlarımıza, yollarımıza parklarımıza çevremize çok güzel adımlar attık. Yapılabileceğini gösterdik. Elinizde tuttuğunuz en kıymetli imkan oyunuzdur. Oyunuzla bu memleketi bölmeye çalışanlara ne olursunuz müsaade etmeyin. Herkes tercih kullandı. Kullanılan tercihin bir kısmına biz itiraz ettik. Doğru olmadığını düşünüyoruz. Benim şahsi kanaatim. Demokratik olarak bunu söylüyorum. Ama kullandı tercihini. Bizim bu yaptıklarımızdan attığımız adımlardan sonra bizi daha güçlü daha kuvvetli kılmanızı istiyoruz. Terör örgütüne prim tanınmamasını onların şımarmamasını istiyorum. Onların siyaset ve demokrasi üzerinden terörle milletimize burada yaşayan vatandaşımıza çocuklarımızın geleceğine musallat olmamasını istiyorum. Biz sizin için gayret gösteriyoruz emek sarf ediyoruz. Aynı emeği sarf edeceğiz devam edeceğiz. Cizre tarihin medeniyetimizin bize bıraktığı büyük bir miras ve emanettir. Her geçen gün bu emaneti güzelliğiyle asaletiyle büyüsüyle Cizrelimizle buluşturuyoruz. Bu imkanımızı devam ettirelim. Biz bu topraklarda hizmetten kardeşliğimizden vazgeçmeyeceğimizi Kürt kardeşlerimizle beraber bu memleketin ve dünyanın yarınlarına güçlü adımlar atacağımızı ifade etmek zorundayız. Biz bu idealden vazgeçmeyiz. Onun için mübarek bayram günündeyiz. Birbirimizle kucaklaşacağımız daha fazla muhabbet besleyeceğimiz bir bayram günündeyiz. Artık bu ıstırabı, sıkıntıları, dertleri geride bırakma topyekûn birbirimize sarılma zamanıdır. Bu bayramı hep birlikte yeni bir başlangıç olarak yeni bir adım olarak değerlendirelim. İştahımızı hizmet heyecanımızı umutlarımızı, çocuklarımızın umutlarını hepsini birlikte bir arada olarak kucaklayalım' ifadesini kullandı.



'TÜRKİYE'NİN HANGİ NOKTASINA NE DÜŞÜNÜYORSAK, CİZRE'YE AYNISINI DÜŞÜNÜYORUZ'



Bakan Soylu açıklamalarını şöyle sürdürdü:



'Biz Türkiye'nin hangi noktasına ne düşünüyorsak Cizre'ye aynısını düşünüyoruz. Bunu hep birlikte sağlayalım artık sizin çektiklerinizi çocuklarınız çekmesin. Derdimiz odur. Bunun içinde kararlıyız. Terör meselesinde terör örgütünü affetmeyeceğiz. Bilesiniz ki daha yeni başladık. Sınırların ötesinde de onları affetmeyeceğiz. Bu kararlılığımız nettir. Her gün kabiliyetlerimiz artmaktadır. Çünkü size bu memlekete okullarımıza gitmek isteyen çocuklarımıza çok bedel ödettiler. Tarlalarından ahırlarından damlarından verim almak isteyen insanımıza çok bedel ödettiler. Yaylaları kullanmak isteyen insanlarımıza çok bedel ödettiler. Şırnak-Cizre arasındaki yol yıllardan beri terörden dolayı yapılamıyor. En son bir yüzbaşımızı Cizreli bir korucumuzu şehit verdik orada, vazgeçtik mi? Vazgeçmedik. Yolu açtık mı? Açtık. Terör örgütünü kırsalda veya şehirde terörle mücadeleyle bir şekilde yenmiyoruz. Burayı kalkındırarak geliştirerek daha mamur hale getirerek mağlup ediyoruz mağlup etmeye devam edeceğiz. Ama sizden daha fazla güç, kuvvet, kudret istiyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile bu yolculukta buradan alacağımız destek sadece Türkiye'ye yönelik değil, aslen dünyaya bölge coğrafyamıza yönelik bir destektir. Bunu hep birlikte sağlayalım. Biz sizin emrinize amadeyiz. Bunu her yerde söylüyoruz söylemeye de devam edeceğiz. Ancak şunu da bana soruyorlar bu kadar gelip gidiyorsun bu kadar iş yapılıyor diye soruyorlar ama bazen sonucu da soruyorlar. Biz yine geleceğiz elimizden gelen hizmeti yapacağız. Sizden daha fazla gayret, destek ve katkı bekliyoruz'.



BELEDİYE ARAÇLARI TÖRENLE HİZMETE SUNULDU



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve beraberindeki kalabalık Cizre Belediyesinin yeni almış olduğu 53 araç için Nur Mahallesi Cumhuriyet Parkı'nda düzenlenen törene katıldı.



Meydandaki araçları tek tek inceleyip Kaymakam ve Belediye Başkanı Faik Arıcan'dan bilgi alan Bakan Soylu, okunan dualara müteakiben kurdele kesimini gerçekleştirdi. Bakan Soylu törenin ardından uçakla Cizre'den ayrıldı.

