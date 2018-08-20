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Silahlı saldırlı kavga

Konya’nın Yunak ilçesinde silahlı ve satırlı kavgada 1’i çocuk 3 kişi yaralandı.

3. Sayfa / 20 Ağustos 2018 Pazartesi 22:51
Silahlı saldırlı kavga
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Olay, Yeni Mahallede bulunan çarşı meydanında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Uğur Ü. ve Mustafa Ç. henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın ardından olay yerinden ayrılan Mustafa Ç. kardeşiyle birlikte tekrar geri döndü. Uğur Ü. ve çevredekileri satırla saldırmaya başlayan kardeşlere çevredeki vatandaşlar müdahale etmeye çalıştı. Satırla bir sonuç alamayan Mustafa Ç. üzerindeki tabancayı çıkartarak rast gele ateş etmeye başladı.

Mermilerin isabet ettiği Uğur Ü. , Servet Ü. ve ismi öğrenilemeyen bir çocuk yaralandı. Saldırganlar daha sonra geldikleri araçla olay yerinden kaçtı. Yaralanan 1'i çocuk 3 kişi olay yerine çağrılan ambulansla Hacı İzzet Baysal Yunak Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, yaralama olayına karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Kaynak : İHA

Polis


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