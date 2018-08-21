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S-400'lerin Türkiye'ye teslim tarihi belli oldu

Rus Haber Ajansı, Rusya'nın S-400'leri 2019'da Türkiye'ye teslim edeceğini duyurdu.

Dünya / 21 Ağustos 2018 Salı 15:07
S-400'lerin Türkiye'ye teslim tarihi belli oldu

Rusya'nın Interfax haber ajansı, Rusya'nın Türkiye'ye S-400 hava savunma sistemini 2019'da teslim etmeye başlayacağını duyurdu.

Rusya'nın devlet askeri ihracat şirketi Rosoboronexport'a dayandırılan habere göre, S-400 hava savunma sistemi Türkiye'ye 2019'da teslim edilmeye başlanacak.

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 satın almak istemesi ABD'de rahatsızlık yaratıyor. Benzer sistemleri Batı'nın vermediğini vurgulayan Ankara'nın bu konudaki ısrarı üzerine; ABD, Türkiye'ye yeni F-35'lerin satışını engellemek yönünde birtakım adımlar atmıştı.

Savunma SistemiTürkiyeRusya


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