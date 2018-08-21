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PKK'dan hain tuzak!

Tunceli’nin Nazımiye ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'lı teröristlerin hain tuzağında mayına basan bir kadın ağır yaralandı. Yaralı kadın jandarmanın helikopteri ile hastaneye sevk edildi.

Güncel / 21 Ağustos 2018 Salı 21:42
PKK'dan hain tuzak!

Edinilen bilgiye göre, Nazımiye ilçesi Ramazan köyü kırsalında patikada komşu köye yaya giden 50 yaşındaki Gönül Parlak, bölücü teröristler tarafından önceden döşenen mayına bastı.

Köylülerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Uzun uğraşlar sonucu bulunduğu alandan alınan Parlak, Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in talimatıyla bölgeye gönderelen jandarma helikopterine yetiştirildi. Yaralı kadın helikopterle Elazığ Fırat Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tunceli ValisiJandarmaFırat ÜniversitesiTeröristler


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