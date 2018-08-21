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Kurban kesmeye niyet edip kendilerini kestiler!

Kurban Bayramı’nda kılınan bayram namazının ardından kesim yerlerine giden bazı vatandaşlar, kazayla kendilerini keserek yaraladı.

3. Sayfa / 21 Ağustos 2018 Salı 10:37
Kurban kesmeye niyet edip kendilerini kestiler!
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Samsun'da bayramın ilk gününde hastanelerin acil servisleri kurban kesmek isterken kazayla kendini kesen, kurbanlık hayvanların boynuz vurduğu, tepip sürüklediği ve hayvan keserken düşen vatandaşlar doldu taştı.

Sabahın erken saatlerinden itibaren vatandaşlar sırayla soluğu acil serviste aldı. Bayramın ilk günü, bıçak, satır ve baltayla dikkatsizlik ve acemilik sonucunda kol ve bacaklarından yaralanan vatandaşlar, hastanede yaralarını tedavi ettirebilmek için sıra bekledi. Hastaneye gelen bazı vatandaşlar, kendilerini görüntüleyen gazetecilere, 'İlk ben mi geldim' şeklinde espri yaparken, bazıları da kendisini arkadaşının yaraladığını dile getirdi. Tedavileri tamamlanan vatandaşlar tekrar kurban kesim alanlarına gitti.

Öte yandan kendini bıçak ve benzeri kesici aletlerle yaralayan vatandaşların yanı sıra kurban kesmek için yüksek yere çıkan bazı vatandaşlar da düşerek hastanelik oldu. Yüksekten düşen bazı vatandaşlar ambulans yardımıyla hastanelere kaldırıldı. Kaynak : İHA

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