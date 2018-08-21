Antalya'da bayramın ilk günü özellikle büyükbaş kurbanlıklar kesim yerine götürülürken sahiplerine zor anlar yaşattı. Sabah 07.00'de Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi'nde Selahattin Akdağ'a ait bir boğa, kesime götürülürken sahiplerinin elinden kaçtı.



Daha sonra bir süre sahiplerini ve kendilerini yakalamak isteyenleri peşinden koşturan boğa, ara sokaklarda kıstırıldı ancak yanına kimseyi yaklaştırmadı. Bunun üzerine Akdağ ailesi, polis ve belediye ekiplerinden yardım talep etti.

İhbarın ardından adrese giden ekipler, yolu trafiğe kapattı. Belediye görevlileri ise boğaya 5 keziğne sıkıp sakinleştirmeye çalıştı. İğnenin ardından sakinleştiği sanılan boğanın yanına kasaplık yaptığı öğrenilen bir kadın geldi. Kadına zor anlar yaşatan boğayı, belediye ekipleri de kaçmaması için araç lastiğini, boynundaki ipin üzerine denk getirerek zapt etmeye çalıştı. Bu sırada daha çok sinirlenen boğa, kendisini tutmaya çalışan boğa sahiplerinden Tekin Akdağ'a saldırarak zarar verdi.İlerleyen saatlerde uyuşturucunun etkisiyle yere devrilen boğa, yaklaşık 4 saatlik bir uğraşın ardından getirilen araca yüklenerek Akdağ ailesine teslim edildi.“Biz onu değil, o bizi yiyecek”Boğa'nın sahibi Selahattin Akdağ, “Sabah 7'den beri uğraşıyoruz. Büyük oğlanı evin orada altına aldı, küçüğü de burada aldı. Ellerimin her yeri yaralandı” derken, anne Akdağ ise, “2 oğlanı da altına aldı. Biz onu değil, o bizi yiyecek” diyerek boğaya sitem etti.