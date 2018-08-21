Antalya’da kesilmek üzereyken sahibinin elinden kaçan boğa, vatandaşlara ve belediye görevlilerine zor anlar yaşattı. Belediye görevlilerinin uyuşturucu iğnesiyle sakinleşen boğaya ilk etapta kimse yanaşamazken, kasap bir kadın yakalamaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Boğanın sahibinin 2 oğluna zarar veren çılgın boğa, boynundaki ipe belediye aracının lastiğiyle üzerine basıldıktan sonra yaklaşık 4 saatlik bir uğraşın ardından yakalandı. Boğa sahipleri, “2 oğlumu da altına aldı. Biz onu değil, o bizi yiyecek” diyerek boğaya sitem etti.
Antalya'da bayramın ilk günü özellikle büyükbaş kurbanlıklar kesim yerine götürülürken sahiplerine zor anlar yaşattı. Sabah 07.00'de Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi'nde Selahattin Akdağ'a ait bir boğa, kesime götürülürken sahiplerinin elinden kaçtı.