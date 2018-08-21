Boğaz bu kez kırmızıya bürünmedi... Üsküdar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Salih Uzun, konuyla ilgili 'Boğaza kan gitme ihtimali olan kurban kesim yerlerine ruhsat vermedik. Gitme ihtimali olan ve çok zayıf bir ihtimal bile olsa bu kurbanlık alanlarındaki kanal kapaklarının ağızlarına beton döktük. İnşallah boğazı bu temizlikte her yıl bu tedbirleri alarak devam ettireceğiz' açıklamasını yaptı.





Geçmiş yıllardan bir görüntü...

