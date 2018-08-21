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Her Kurban Bayramı'nda yaşanıyordu! Bu kez olmadı

Her yıl kurban bayramında kesilen kurbanlıkların kanları kesim yerlerinden kanallar aracılığıyla İstanbul Boğazı'na akıyordu. Alınan önlemler işe yaradı, bu yıl benzer görüntüler yaşanmadı. Başta İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İSKİ, boğazın kırmızıya bürünmemesi için önlemler aldı.

Yaşam / 21 Ağustos 2018 Salı 17:54
Her Kurban Bayramı'nda yaşanıyordu! Bu kez olmadı

Boğaz bu kez kırmızıya bürünmedi... Üsküdar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Salih Uzun, konuyla ilgili 'Boğaza kan gitme ihtimali olan kurban kesim yerlerine ruhsat vermedik. Gitme ihtimali olan ve çok zayıf bir ihtimal bile olsa bu kurbanlık alanlarındaki kanal kapaklarının ağızlarına beton döktük. İnşallah boğazı bu temizlikte her yıl bu tedbirleri alarak devam ettireceğiz' açıklamasını yaptı.


Geçmiş yıllardan bir görüntü...

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