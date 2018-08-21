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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kato Dağı’ndaki askerlere seslendi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Kato Dağı’ndaki üs bölgesinde askerleri ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı telefonla aradı. Erdoğan telefon aracılığı ile askerlerin Kurban Bayramını kutladı.

Siyaset / 21 Ağustos 2018 Salı 09:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kato Dağı’ndaki askerlere seslendi
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Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Öncelikle şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, gazilerimize Allah'tan şifa diliyorum.

Allah yar ve yardımcımız olsun. İnşallah geleceğimiz de zaferlerle dolu olsun.

İnanıyorum ki sizler dik durdukça bayrağımız inmeyecek, ezanlarımız susmayacak, bu vatanımızı kimse bölemeyecek. Ve milletimiz refah içinde olacaktır.

Nice bayramlara diliyorum, tekrar Kurban Bayramınızı tebrik ediyorum.
Kaynak : İHA

CumhurbaşkanıKato DağıSüleyman SoyluRecep Tayyip Erdoğan


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