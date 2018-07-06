Yıldırım: Bedelli askerlik Meclis'in öncelikli konusu

Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkünde başbakanlık muhabirleri ile bir araya geldi.



"RAPORA GÖRE HAREKET EDECEĞİZ"



Bedelli askerlikle ilgili açıklamada bulunan Yıldırım, “O konuyla ilgili verilmiş bir karar yok. Benim düşüncem çok daha radikal, bunun geçici bir düzenleme olmaması gerektiğini düşünüyorum. O konuda bir çalışma yapılıyor. Çalışmalar yapılacak ve bir rapor ortaya çıkacak. O rapora göre biz de hareket edeceğiz.



"MECLİS'İN ELE ALACAĞI KONULARDAN BİR TANESİ"



Zaten bizim profesyonel askerliğe geçiş başladı. Terörle mücadeledeki operasyonlara silah altına alınan askerler götürülmüyor. Buradaki esas olan yığılmanın gelecek yıllara artarak devam etmemesini sağlayacak bir çalışma.



Sıradan bir bedelli çıkartmak derdimize derman olmayacak. Askere alınmama işi onların kabahati değil. Bizim buna çözüm üretmek gibi bir sorumluluğumuz var. Meclis açıldığında bu konu ele alınacak. Meclis tatilinden sonraki dönemde ele alınacak konulardan bir tanesi.” ifadelerini kullandı.