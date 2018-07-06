Yerli kredi derecelendirme şirketi kuruluyor

Yerli kredi derecelendirme şirketi kurulması için gerekli düzenlemeler tamamlandı.



BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, konuyla ilgili olarak 'Bağımsız yerel bir derecelendirme kuruluşu kurulmasının önünü açabilecek düzenlemeleri yaptık. Bundan sonra da artık inşallah şirketin kuruluşu gerçekleşecek' dedi.



Akben şöyle devam etti: 'Şu anda TBB ve TKBB üyesi bankalarımızdan bir kuruluş kurma konusunda talepler var. Bunun yanında TOBB, Finansal Kurumlar Birliği üyeleri, Türkiye'nin belirli holding ve şirketleri ortak olabilir. Yani çok geniş bir tabanı olmasını arzu etmekteyiz.'