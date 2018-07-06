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Yeni doğan bebeğin kimliği artık eve gelecek

Sağlık Bakanlığı'nca geliştirilen "e-rapor" sistemi sayesinde doğum raporları nüfus müdürlüklerinin görebileceği elektronik ortama aktarıldı.

Sağlık / 06 Temmuz 2018 Cuma 09:30
Yeni doğan bebeğin kimliği artık eve gelecek

Sağlık Bakanlığı'nca geliştirilen 'e-rapor' sistemi sayesinde doğum raporları nüfus müdürlüklerinin görebileceği elektronik ortama aktarıldı, bebeği olan aileler kurumlar arasında dolaşmaktan kurtuldu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Şuayip Birinci, şu ifadeleri kullandı:

'Sağlık kuruluşundan verilen doğum raporları nüfus müdürlüklerinin ekranlarında görülüyor. Bu pilot çalışma başarıyla gidiyor. Vatandaş doğum yapacak, nüfus müdürlüğü kısa süre sonra ona kimliğini getirecek. Böylece vatandaş bürokrasi ile hiç uğraşmayacak, hastanede doğum yapacak, raporu düzenlenecek ve bebeğinin kimliğine kısa zamanda erişmiş olacak.'' Kaynak : AA

Sağlık BakanlığıNüfus MüdürlüğüBürokrasi


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