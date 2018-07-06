Yaz mevsiminde kışı andıran görüntüler

Sivas'ın Ulaş ilçesi sınırları içerisinde bulunan Tecer dağı zirvesinde kümelenen sis bulutları ile görülmeye değer manzaralar oluşturdu. Dağın zirvesini simetrik olarak kaplayan sis bulutu kış aylarında ki karlı zirveyi andırdı. Sis bulutu rüzgarın etkisi dağların eteklerine doğru yayılırken sis şelalesi oluştu. Bir çok kişi araçlarını durdurup manzarayı izleyerek fotoğraf çekti. Kaynak : İHA