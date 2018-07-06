WhatsApp para ödülü dağıtacak

Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan WhatsApp bu defa platforma entegre ettiği yeni özelliği ile değil start verdiği ödül programı ile gündemde.



1.5 milyar aktif kullanıcısı bulunan mesajlaşma servisi WhatsApp sosyal bilimler ve yanlış bilgiler ile mücadele etmek için önemli bir adım attı.



Yanlış bilgilendirme ile ilgili konuları araştırmak isteyenler için WhatsApp ödül programı başlatıyor.



Şirket, araştırmaları teşvik etmek için her projeye en fazla 50 bin dolar (yaklaşık 230 bin TL) ödül verecek.



Bu programa dahil olmak isteyen tüm başvurular, WhatsApp araştırma ekibi tarafından incelenecek ve şirket dışından uzmanların da görüşlerine başvurulacak.





