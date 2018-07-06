USD (Alış - Satış) : 4,64 - 4,65 EURO (Alış - Satış) : 5,43 - 5,44

WhatsApp para ödülü dağıtacak

Popüler mesajlaşma platformu WhatsApp, 50 bin dolara varan ödül dağıtmaya hazırlanıyor.

Teknoloji / 06 Temmuz 2018 Cuma 12:13
WhatsApp para ödülü dağıtacak

Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan WhatsApp bu defa platforma entegre ettiği yeni özelliği ile değil start verdiği ödül programı ile gündemde.

1.5 milyar aktif kullanıcısı bulunan mesajlaşma servisi WhatsApp sosyal bilimler ve yanlış bilgiler ile mücadele etmek için önemli bir adım attı.

Yanlış bilgilendirme ile ilgili konuları araştırmak isteyenler için WhatsApp ödül programı başlatıyor.

Şirket, araştırmaları teşvik etmek için her projeye en fazla 50 bin dolar (yaklaşık 230 bin TL) ödül verecek.

Bu programa dahil olmak isteyen tüm başvurular, WhatsApp araştırma ekibi tarafından incelenecek ve şirket dışından uzmanların da görüşlerine başvurulacak.


FacebookDolarWhatsapp


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

CHP’DE İNCE İNCE BİR KAVGA!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

ERDOĞAN PENSİLVANYA’YA GİTTİ Mİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı