Vişnede üretici değil, işçi kazanıyor

Yıllık 15 bin tonun üzerinde vişne üretilen ilçede işçilere günlük 60 ile 80 lira arası yevmiye ödeyen üreticiler, vişne fiyatlarının 1.5 lira olmasından oldukça rahatsız. Üreticiler, bir işçinin günlük 70 ile 80 kilogram arası vişne topladığını ve bunun neredeyse tamamının işçi yevmiyesini karşılamaya zor yettiğini ve yıl boyunca kullanılan ilaç ve mazot giderlerinin üreticinin cebinden çıktığını belirttiler. İşçi maliyetinden kurtulmak için titreşimli vişne hasat makinası ile hasat yapmak zorunda kalan üreticiler, bu durumun ürün kalitesini düşürdüğünü ve ağaca zarar verdiğini kaydetti.



Geçen yıl 3 lira olan vişne fiyatlarının bu yıl tarım kredi kooperatifinin fiyat uygulaması yüzünden 1.5 lira gibi, üreticiye tamamen zarar ettiren fiyatlardan alındığını ve devletin bu konuda üreticiye destek olmasını istediler.



Şaphane Ziraat Odası Başkanı Talat Bilaloğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ''Geçen sene 3.5 lira olan vişnemiz bu sene 1.5 liraya düştü. Nedenini bilmiyoruz. Bir kooperatif lafı çıktı. Biz kooperatiften daha çok emindik ama kooperatif bizi çok hayal kırıklığına uğrattı. Kooperatif 1 lira 60 kuruştan liradan başladı bugün de 1.5 liraya düşürmüş. Kooperatif istikrarlı davranması lazım. Başladığı fiyattan devam etmesi lazım. Bu kararlar nerede ne şekil alınıyor bunu bilmiyoruz. Üreticiye sorulmadan alınan kararlar. Bu kararlar alınırken mutlaka üreticilere sorulmalıydı. Bugün ilacı, sürmesi, budaması bir tarafa, işçi parasına dahi yetmiyor satılan ürün. Bir işçimiz 60 lira yevmiye alıyor. Zaten ancak günlük 60 veya 70 kilogram vişne toplayabiliyor. Bu yönden vişne üreticimiz şuanda çok mağdur'' ifadelerini kullandı.



Şaphane vişne alım merkezinde vatandaşların ürünlerini satarken yüksek sesle tepki göstermesi gözlerden kaçmadı. Kaynak : İHA