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Ünlü Oyuncunun Yaralandığı Saldırının Görüntüleri Ortaya Çıktı

İstanbul Kadıköy’de dün gece ünlü oyuncu Oral Özer ve 1 kişinin yaralandığı bar saldırısına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde bir şahsın elinde silahla barı taradığı görülüyor.

3. Sayfa / 06 Temmuz 2018 Cuma 17:42
Ünlü Oyuncunun Yaralandığı Saldırının Görüntüleri Ortaya Çıktı

İstanbul’un Kadıköy ilçesinde bulunan bir bara önceki gece silahlı saldırı düzenlenmişti. Olay sırasında barda bulunan ünlü oyuncu Oral Özer ’da aralarında bulunduğu iki kişi yaralanmıştı. Oral Özer isimli sinema ve dizi oyuncusunun da çıkan tartışmada hastanelik oluncaya kadar dövüldüğü iddia edilmişti. Bara düzenlenen silahlı saldırının kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde bir şahsın elinde silahla barı taradığı görülüyor.

Öte yandan, Özer, Twitter hesabından yaptığı açıklamada; "Dün gece müşterisi olduğum mekan kurşunlandı ve ben üzerinden bir dakika geçmeden ölesiye darp edildim. Suçsuz, sebepsiz" ifadelerini kullanmıştı.


Kaynak : İHA

KameraTwitterSilahlı Saldırı


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