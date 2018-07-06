Teröriste bayrağı öptürdüler

Doğu'da terör örgütü PKK'ya karşı yürütülen operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.



Operasyonlarda terör örgütüne ağır darbe vurulurken, PKK'da çözülme süreci başladı.



Son olarak Gabar(Küpeli) Dağı Koçağıl Köyü kırsalında İHA ile tespit edilen bir grup BTÖ mensuplarına karşı başlatılan operasyonlarda 2 terörist sağ olarak yakalanmıştı.



BAYRAĞI ÖPTÜRDÜLER



O teröristlerden birinin görüntüsü sosyal medya düştü. Sağ olarak yakalanan terörist askeri araca bindirilirken, Türk bayrağını öptüğü görüntüler hızla yayıldı.





Kaynak : Beyaz Gazete Özel