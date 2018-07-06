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TEM Otoyolu'nda saman yüklü kamyon devrildi

TEM Otoyolu Büyükçekmece mevkiinde saman yüklü kamyon devrildi. Kamyondan çok sayıda saman balyası yola saçılırken kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı, ulaşım ise tek şeritten sağlanıyor.

3. Sayfa / 06 Temmuz 2018 Cuma 12:29
TEM Otoyolu'nda saman yüklü kamyon devrildi

TEM Otoyolu Büyükçekmece mevkiinde saman yüklü kamyon devrildi. Kazanın etkisiyle otoyolda trafik durma noktasına geldi, yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Saman yüklü kamyonda onlarca saman balyası otoyola saçılırken kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Otoyolda ulaşım tek şeritten sağlanırken kamyonu kaldırma çalışmaları sürüyor. Kaynak : İHA


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