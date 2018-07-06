TEM Otoyolu'nda saman yüklü kamyon devrildi

TEM Otoyolu Büyükçekmece mevkiinde saman yüklü kamyon devrildi. Kamyondan çok sayıda saman balyası yola saçılırken kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı, ulaşım ise tek şeritten sağlanıyor.