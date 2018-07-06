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Suriyeli muhalifler Rusya ile anlaştı

Suriye’nin güneybatısındaki Dera kentinde Suriyeli askeri muhalifler ve Rusya arasında kapsamlı ateşkes anlaşması sağlandı.

Dünya / 06 Temmuz 2018 Cuma 16:52
Suriyeli muhalifler Rusya ile anlaştı

Suriye’nin güneybatısındaki Dera ve Kuneytra illerinde, Rusya ve askeri muhalifler arasında geçen görüşmelerde kapsamlı ateşkes anlaşması imzalandı. Suriyeli Askeri Sözcüsü İbrahim Eljabavi, "Suriye’nin güneyinde gerçekleşen müzakereyle Cuma gününden itibaren ateşkesin başlaması ve her iki tarafın çatışmayı ve ağır silahları bırakması şeklinde olacak" dedi.

Suriye ordusunun müttefikleriyle birlikte Dera’nın doğu bölgelerine çekilmesi bekleniyor.

Öte yandan, anlaşmaya tabi olmayan grupların Dera’dan İdlib’e çekilecekleri belirtildi. Kaynak : İHA

DeraMuhaliflerSuriyeRusya


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